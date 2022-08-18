11 протоколов составили инспекторы ГИБДД на пьяного мотоциклиста в Братске

Пьяный мотоциклист пытался удрать от полицейских в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Одиннадцать административных протоколов составили на пьяного мотоциклиста, устроившего погоню с полицейскими. Пытаясь удрать от инспекторов, мужчина грубо нарушал правила дорожного движения, создавая опасные ситуации на дорогах в Братске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Норма алкоголя в выдыхаемом им воздухе в момент освидетельствования превысила допустимое значение в 9 раз, - говорят в полиции.

С чего началось преследование? Инспекторы заметили на одной из улиц мотоцикл «Хонда RR» без номерных знаков, а на водителе не было защитного шлема. Полицейские попытались остановить нарушителя, но он их требования оставил без внимания.

Погоня была недолгой, спустя некоторое время водитель свернул в один из дворов, где ведется ремонт, не справился со своим железным конем и упал. Кроме того, что 27-летний братчанин оказался нетрезв, выяснилось также, что ранее он уже попадался на пьяной езде. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

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