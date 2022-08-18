Пьяный мотоциклист без прав в Братске устроил гонки с полицейскими. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске полицейские задержали нетрезвого мотоциклиста. Норма алкоголя в выдыхаемом им воздухе в этот момент превысила норму в 9 раз. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

-Инспекторы ГИБДД заметили на одной из улиц города Братска мотоцикл «Хонда RR» без номеров, водитель которого был без мотошлема, - уточнили в ведомстве. - Требование об остановке он проигнорировал и попытался скрыться.

Довольно долго мотоциклист, пытаясь уйти от полиции, нарушал правила, выезжал на встречку. В конце концов он попал во двор, где идут дорожные работы. И тут слетел со своего транспортного средства и упал. Когда лихача задержали, выяснилось, что он только сильно пьян, а, вдобавок к этому, уже привлекался за подобное, но и без прав.

Сейчас 27-летнему жителю Братска придется ответить сразу по нескольким статьям УК, составлено 11 протоколов.