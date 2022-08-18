Еще 860 мест появилось в школах Иркутска. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В этом году в Иркутске появилось еще 860 мест в школах. Этого удалось добиться за счет дополнительных блоков.

Так, на улице Карла Либкнехта возвели пристрой начальной школы №14 с углубленным изучением некоторых предметов. В кабинетах разместили регулируемые парты и интерактивные комплексы. Также обустроили компьютерные классы и помещения для занятий робототехникой. Раздевалки, спортивный и актовый залы, библиотека, медпункт и столовая, - блок представляет собой фактически полноценную школу. В День знаний здание распахнет двери для 500 ребят.

Кроме того, в гимназии № 1 создали корпус, рассчитанный на 360 учеников начальных классов. Под занятия переоборудовали бывший спальный блок. В аудиториях поставили современную мебель, интерактивные доски и цифровые комплексы. А для уроков физкультуры здесь есть спортзал.

- Образование должно быть качественным и доступным, - подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. - Продолжаем возводить пристрои к школам № 53, 57 и 75 всего 1200 мест. Также недавно обсудили строительство нового учебного блока школы № 63. Согласно указу президента России, наша основная задача - обеспечить обучение в одну смену. Важно не сбавлять темпы строительства образовательных учреждений.