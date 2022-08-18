«Ростелеком» организовал номер 8 800 для молодежного образовательного форума «Байкал». Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

«Ростелеком» выступил техническим партнером молодежного образовательного форума «Байкал», который проходит с 15 по 19 августа в Ольхонском районе Иркутской области. Для координации работы форума специалисты «Ростелекома» на время проведения мероприятия организовали номер 8800 с нетарифицируемыми звонками для жителей России.

Участниками масштабного мероприятия стали более 600 людей в возрасте от 18 до 30 лет из разных регионов России. Они представили собственные социальные проекты, лучшие из которых получат грантовую поддержку до 1,5 млн рублей от Федерального агентства по делам молодежи. В числе приглашенных гостей лидеры всероссийских и международных молодежных общественных организаций, журналисты ведущих федеральных изданий, представители органов власти, бизнес-структур и науки.

Образовательная программа форума проходит на шести площадках: «Диалог культур», «Молодежные сообщества», «Туризм», «Предпринимательство», «IT-сообщество» и «Креативные индустрии», где в течение четырех дней молодые люди смогут поделиться опытом и представить проекты на грантовых конкурсах.

Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

«Мы рады поддержать образовательный форум “Байкал”, потому что нам интересно, что нового происходит в тех отраслях экономики, которые сегодня находятся в центре внимания молодежи; как цифровые услуги и сервисы могут быть востребованы сейчас, и что ждут талантливые, активные люди от нашей компании в ближайшей перспективе», — пояснил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

8800 — многоканальный номер, что позволяет принимать десятки звонков одновременно: при этом вызовы распределяются между всеми сотрудниками call-центра, чтобы избежать пропущенных звонков. На этот номер можно бесплатно позвонить из любой точки страны, быстро получить консультацию или узнать расписание мероприятий.

Среди преимуществ номера 8800: дополнительная защита от TDoS-атак и спам-звонков. Во время атаки телефония не отключится, и сотрудники службы поддержки продолжат общаться со звонящими. В личном кабинете номера 8-800 хранится информация обо всех вызовах, собирается статистика входящих звонков, осуществляется запись разговоров, а также настраивается голосовое меню для оповещения важной информацией звонящих.

Министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко также отметил помощь «Ростелекома»: «Организация интеллектуального номера 8800 в рамках проведения форума “Байкал” является важной и первоочередной задачей, направленной на оперативное реагирование на возникающие вопросы и компетентное консультирование участников этого события. Данные мероприятия позволяют привлечь новых участников и популяризировать форум. На его IT-площадках представлено порядка 320 проектов и уже 50 из них выбраны для дальнейшего награждения».

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