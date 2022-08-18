За поджог дома и попытку убийства женщины с тремя детьми осужден житель Шелехова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шелехове суд вынес приговор по уголовному делу о поджоге жилого дома и покушении на убийство женщины и ее троих детей. К счастью, пожарные приехали вовремя, а полицейские задержали 25-летнего поджигателя на месте. На свободу он выйдет через 8, 5 лет. Подробности сообщают в прокуратуре и СУ СК по Иркутской области.

- Суд установил, что в ноябре 2020 года 25-летний подсудимый, будучи пьяным, после ссоры со своей знакомой, не пустившей его в дом, поджег веранду ее квартиры, - уточняют обстоятельства в прокуратуре региона.

- При этом он знал, что помимо женщины, в квартире находятся трое детей в возрасте 8 и 10 лет, - уточняют в СК.

Семью спасли благодаря оперативности полицейских. Их, как и всех жильцов четырехквартирного дома, эвакуировали. Сам дом полностью уничтожен огнем.

Ближайшие 8, 5 лет по решению суда поджигатель проведет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.