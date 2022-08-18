Названы адреса, где пройдет отключение света в Иркутске 19 августа. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

19 августа в некоторых домах города Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях. Такая информация появилась в аккаунте Иркутскэнергосбыта Свет38 в социальных сетях. Где конкретно ожидается отключение света в Иркутске 19 августа?

Отключение света в Иркутске 19 августа

Отключения коснутся трех округов Иркутска - Правобережного, Ленинского и Свердловского. Больше всего адресов - в Ленинском округе. Но на главных улицах Ново-Ленино, Баумана и Розы Люксембург, с неудобствами придется столкнуться лишь жителям нескольких домов ( подробнее все адреса смотрите в картинках). В основном длительные отключения коснутся улицы Курочкина и Тульской. Неудобства коснутся улиц Полярной и Олега Кошевого. Кедровой, Калужской, Кемеровской. В Правобережном округе это коснулось улиц Сарафановской, Детской, К. Маркса. В Свердловском - улиц Новокшонова, Кольцова, Флюкова, Лермонтова, Автомобильной.

Так пройдет отключение света в Иркутске 19 августа.

Отключение света в Иркутске 19 августа

Отключение света в Иркутске 19 августа

Отключение света в Иркутске 19 августа.