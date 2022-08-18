Фотосессию с полуголыми моделями провел глянцевый журнал на Еврейском кладбище в Иркутске.

Видео с полуголыми моделями в эротических позах снимали на старинном еврейском кладбище в Иркутске на фоне памятников. Об этом стало известно благодаря позиции местных жителей, одна из которых отправила его мэру Иркутска Руслану Болотову. Сразу скажем - модели профессиональные, съемки тоже. Но снимать для глянца на кладбище?

-Сегодня мне написала неравнодушная иркутянка. Она рассказала, что на территории старинного Еврейского кладбища местный журнал провел фотосессию весьма сомнительного характера, - написал в социальных сетях глава города. -Когда увидел видео этого процесса, был откровенно возмущен! Мемориальный комплекс является местом памяти, которое необходимо почитать. Вне зависимости от вероисповедания и национальности. Считаю, что подобные акции недопустимы!

Вряд ли найдется много тех, кто будет не согласен с позицией мэра Иркутска. Оскорблять религиозные и национальные чувства нельзя.