Какой будет погода в Иркутске 19 августа, прогноз синоптиков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 19 августа даст горожанам небольшую передышку между дождливыми днями. Сегодня в областном центре осадков не ожидается. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 19 августа

Днем в столице Приангарья переменная облачность, со скоростью 3-8 м/с дует северо-восточный, юго-восточный ветер.

- Днем воздух в Иркутске прогреется до +17…+19 градусов, - говорят метеорологи.

Атмосферное давление в региональном центре, по данным Яндекса, в норме – составляет 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то, напомним, что в нескольких районах ожидаются заморозки 19-20 августа.

В остальном погода в Иркутской области 19 августа будет с переменной облачностью и кратковременными дождями с грозами. Местами по районам пройдут умеренные осадки. Порывы ветра в пятницу смогут достигать 13 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +15…+20 градусов, если небо закроют облака, похолодает до +8…+13 градусов.

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