Выплаты участникам спецоперации в ДНР, ЛНР и Украине начались в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первые выплаты участникам спецоперации в ДНР, ЛНР и Украине были перечислены в Иркутской области накануне. Суммы в 200 тысяч рублей получили уже 58 жителей Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Помимо этого, военнослужащим, пострадавшим в ходе спецоперации, полагаются выплаты от 300 до 600 тысяч рублей, - отмечают специалисты.

Также в Иркутской области продумали и варианты поддержки семей военнослужащих: детям-первокурсникам полагается выплата в размере 50 тысяч рублей, а детям, чьи родители пострадали во время спецоперации, в регионе обеспечат бесплатный отдых в лагерях.

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