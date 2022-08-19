Ж/д переезд в Кутулике закрыли из-за ремонта 19 августа Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Иркутской области закрыли железнодорожный переезд в поселке Кутулик закрыли для проезда автомобилей 19 августа в девять утра. Причина – плановые ремонтно-путевые работы. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Закрыт переезд будет лишь сегодня до 20.00 по местному времени, - говорят специалисты.

Кстати, железнодорожники сообщают, что у водителей есть возможность объехать этот участок. Большегрузы могут отправиться на переезд в поселке Забитуй, а легковой транспорт легко проедет через подмостовой проезд, который находится в двух километрах от закрытого участка.

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