Двоих мужчин задержали за торговлю наркотиками в Нижнеудинском и Тайшетском районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в организации интернет-магазина наркотиков. Один из них, 26-летний житель Бирюсинска, уже был ранее судим. Вместе со своим подельником, 38-летним уроженцем Тайшета, они торговали синтетическими психостимуляторами в городах и поселках Нижнеудинского и Тайшетского районов. Товар клиентам они передавали через «тайники-закладки» вблизи железнодорожных путей и станций. Оплату получали безналичным способом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Фигуранты были задержаны по местам жительства, где в ходе обысков изъяты телефоны, упаковочный материал, электронные весы и банковские карты, около 500 грамм предположительно солевого наркотика, более 30 свертков массой примерно 1 грамм каждый с заранее расфасованным веществом и почти 200 грамм, предположительно, растительного наркотика, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, на улицах Алзамая полицейские выявили еще 14 крупных тайников, сделанных наркодилерами ранее. Возбуждены уголовные дела, злоумышленники арестованы.

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