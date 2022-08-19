Пять городов Иркутской области стали победителями конкурса проекта благоустройств. Фото: правительство Иркутской области

Пять городов Приангарья стали победителями VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В номинации до 20 тысяч человек населения лучшим стал проект благоустройства улицы Урицкого в Бодайбо. Сумма гранта составит 70 млн рублей. Лидером в своей номинации признан Тулун с концепцией парка «Тулунчик». Также в списке победителей числятся Железногорск-Илимский и Черемхово. Сумма их гранта - 85 млн рублей. Еще 95 млн получит Усолье-Сибирское. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Проекты благоустройства в этих городах будут реализованы в 2023-2024 годах. Общая сумма федеральных средств составила 420 млн рублей, - отметили в правительстве региона.

Иркутская область третий год занимает лидирующие места по количеству городов-победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.

Напомним, все поступившие заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошло 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению.

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