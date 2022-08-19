Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2022 3:39

Пять городов Иркутской области стали победителями конкурса проекта благоустройств

Общая сумма федеральных средств составила 420 млн рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пять городов Иркутской области стали победителями конкурса проекта благоустройств. Фото: правительство Иркутской области

Пять городов Иркутской области стали победителями конкурса проекта благоустройств. Фото: правительство Иркутской области

Пять городов Приангарья стали победителями VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В номинации до 20 тысяч человек населения лучшим стал проект благоустройства улицы Урицкого в Бодайбо. Сумма гранта составит 70 млн рублей. Лидером в своей номинации признан Тулун с концепцией парка «Тулунчик». Также в списке победителей числятся Железногорск-Илимский и Черемхово. Сумма их гранта - 85 млн рублей. Еще 95 млн получит Усолье-Сибирское. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Проекты благоустройства в этих городах будут реализованы в 2023-2024 годах. Общая сумма федеральных средств составила 420 млн рублей, - отметили в правительстве региона.

Иркутская область третий год занимает лидирующие места по количеству городов-победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.

Напомним, все поступившие заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошло 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Байкале на месте гибели Александра Вампилова открыли информационную стелу. Объект расположили у камня-символа. (подробности)

У каждого свой Вампилов. Несколько ярких фактов и цитаты драматурга к его юбилею. 19 августа - день рождения драматурга Александра Вампилова. (подробности)