Стало известно, сколько продлится ограничение движения по улице Красноармейской в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, водители! Ограничение движения по улице Красноармейской в Иркутске продлится больше трех месяцев. Это связано с плановым ремонтом автомобильной дороги. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение движения по улице Красноармейской в Иркутске: сроки

С 8:00 часов 20 августа до 24:00 часов 30 ноября 2022 года будет прекращено движение автотранспорта по улице Красноармейской на участке от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса, - уточнили в администрации Иркутска.

Автомобилистов города настоятельно просят быть внимательными на дорогах и заранее планировать маршрут.

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