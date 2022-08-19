Ограничение движения по улице Маршала Конева в Иркутске начнется вечером 19 августа Фото: Александр ГЛУЗ

Важная информация для автомобилистов. Ограничение движения по улице Маршала Конева в Иркутске пройдет в два этапа с 19 по 21 августа. Это связано со строительством сетей водоснабжения и канализации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Ограничение движения по улице Маршала Конева в Иркутске: сроки

- С 22:00 часов 19 августа до 07:00 часов 20 августа и с 22:00 часов 20 августа до 07:00 часов 21 августа 2022 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Маршала Конева в районе дома 21/6 бульвара Рябикова, - уточнили в администрации областного центра.

Автолюбителей города настоятельно просят быть внимательными на дорогах и заранее планировать маршрут.

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