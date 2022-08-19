Аналитика МТС: Турпоток в Иркутскую область вырос на 21%

«МТС» с помощью Big Data проанализировала продолжительность поездок по России в первом полугодии 2022 года по сравнению с первым полугодием 2021 года. Россияне чаще стали путешествовать на короткий срок – в течение одного-двух дней, а Байкал стал одним из лидеров среди «точек притяжения» россиян, туристический поток увеличился на 21%.

Среди популярных локаций на Байкале традиционно лидирует поселок Листвянка и остров Ольхон, а также в этом году возрос интерес туристов к югу Байкала – в Слюдянский район.

В продолжительные отпуска – более трех дней -- россияне едут в места, часто связанные с известными природными достопримечательностями. Помимо Иркутской области, куда туристический поток увеличился на 21%, на 19% выросло количество поездок в Приморский край, на 6% - на Алтай.

Анализ Big Data показывает, что больше половины путешественников — 53% — предпочитают однодневные поездки, еще 21% — поездки «выходного дня».

Для поездок «выходного дня» туристы стали чаще выбирать Калининградскую область и Алтайский край: количество туристов, приезжающих на 1-3 дня выросло на 5% в каждом из регионов.

«Развитие туризма в регионе – одна из приоритетных задач области, с помощью обезличенных данных можно увидеть не только рост турпотока, но и понять основные точки притяжения, маршруты, возраст и даже интересы гостей региона. Big Data МТС используется для развития инфраструктуры и туристической привлекательности уже в 46 регионах России. Например, в прошлом году мы, основываясь на Big Data, запустили аудиогид по Кругобайкальской железной дороге так как спрогнозировали активный рост интереса среди туристов к южному направлению Байкала», -- комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Аналитики Big Data выяснили, что трафик на ресурсы для бронирования экскурсий, такие как Tripster, Youtravel, Sputnik8 и другие, вырос на четверть, тогда как трафик на сайты бронирования жилья в поездках – всего на 10%.