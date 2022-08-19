В Иркутске пьяный мужчина забыл, где припарковал машину и обратился в полицию Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В одну из дежурных частей полиции Иркутска на днях позвонил обеспокоенный мужчина. Он рассказал, что на улице к нему подошли незнакомцы, брызнули газовым баллончиком в лицо и угнали его автомобиль. В городе ввели план «Перехват», ориентировки с номерами и маркой машины передали всем наружным постам. Меньше чем через час пропажу нашли...на парковке у ресторана. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

- В ходе дальнейшей проверки всех обстоятельств поступившего сообщения установлено, что хозяин «Лады Гранта» накануне приехал на семейное торжество в ресторан, где распивал спиртное, после чего забыл, где оставил автомобиль. Для того чтобы все вспомнить, 35-летний заявитель в состоянии алкогольного опьянения обратился за помощью в полицию, - рассказали в ведомстве.

Теперь находчивому водителю придется выплатить штраф за заведомо ложный вызов специальных служб. Материалы административного протокола переданы в мировой суд.

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