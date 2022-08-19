760 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 19 августа, в Иркутской области официально подтверждено 306 269 случаев новой коронавирусной инфекции. 760 из них зарегистрировали в минувшие сутки. Об этом сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- Зарегистрировано 8716 (+1) летальных случаев, 744 (+1) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отметили в ведомстве.

За все время справились с коварной болезнью 297 226 жителей Приангарья.

Также специалисты напоминают, что самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация.

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