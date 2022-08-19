Игорь Кобзев: Молодежный форум «Байкал» получился масштабным и насыщенным

Мероприятие состоялось с 15 по 19 августа в Ольхонском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Международный молодежный форум "Байкал" завершился в Ольхонском районе. Напомним, с 15 по 19 августа там собрались больше 500 участников со всей России, а еще из ДНР и Узбекистана.

- Форум получился по-настоящему масштабным, насыщенным и интересным. А самое главное - полезным! - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - За пять дней его участники защитили более 300 проектов, встретились с экспертами, нашли единомышленников и друзей. Впереди - много работы по реализации проектов. Мы обязательно будем сопровождать все идеи.

137 участников представили проекты на грантовый конкурс Росмолодежи, по которому можно получить до 1,5 миллионов рублей, еще 206 человек участвовали в региональном конкурсе грантов, где выделяется до 300 тысяч.

- Молодежь представила много интересных идей в сферах туризма и экологии, предпринимательской деятельности, развития сельских территорий, а также в рамках ряда направлений молодежной политики, - рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. - В частности, мы получили инициативы по развитию будущего Дома молодежи Иркутской области.

Напомним, форум "Байкал" организовали правительство Приангарья под патронажем Аппарата Полномочного представителя Президента России в Сибири, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и генеральный партнер - «ИНК».