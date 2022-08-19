«Слата» открыла в Иркутске нового поставщика, чьи товары могут заменить импортные. Фото: ООО «Маяк»

За три недели в 281 магазине «ХлебСоль» продано около 4000 EVA-ковриков. Это продукция иркутской компании DAST, участвующей в спецпроекте торговой сети «Слата» «Время местных». Подробнее о товаре попросил рассказать исполнительный директор компании «Слата» Ярослав Шиллер.

- Изначально EVA-материал применялся только для изготовления автоковриков. А мы предлагаем использовать его и в домашнем интерьере, - прокомментировала генеральный директор компании DAST Елена Кравченко. - Коврик подойдет для прихожей, для ванной и туалета, под миску и лоток для животных и даже для сушки посуды. Главная его особенность в том, что ячейки отлично собирают воду и мелкий мусор. Коврик легко помыть и почистить, он быстро сохнет, не впитывает запахи.

Такое производство - первое и единственное в Сибири. Экологичное, работает с местным сырьем. Зарубежной продукции составит конкуренцию за счет качества, удобной логистики и более низкой цены.

- Страна нацелена на импортозамещение. Мы переходим с европейской химии на российскую, тем самым, поддерживаем отечественную экономику, - сказала Елена Кравченко.

Взаимодействие с торговой сетью «Слата» производитель оценивает на 10 из 10.

- Проект «Местные производители» действительно очень крутой. Из всех ритейлеров, кому письменно отправляем заявки на сотрудничество, к сожалению, отвечают только единицы. А «Слата» вдохнула в нас уверенность, - отметил технический директор компании DAST Андрей Беляков.