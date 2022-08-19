Пять городов Иркутской области победили во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Пять проектов Иркутской области победили во Всероссийском конкурсе благоустройства. Это «Бодайбо - золото Сибирской тайги», по которому в северном городе обустроят улицу Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз», парк «Тулунчик» в Тулуне; "Сердце железного города" в Железногорске-Илимском; центральный парк культуры и отдыха в Черемхово; а также "Город из трамвайного окна" - благоустройство улицы Интернациональной в Усолье-Сибирском.

На проекты выделят федеральные гранты на общую сумму 420 миллионов рублей. Создавать новые зоны отдыха будут в 2023-2024 годах.

- Третий год подряд Иркутская область в числе лидеров по количеству городов-победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Поздравляю победителей! - прокомментировал глава региона Игорь Кобзев. - Благодаря конкурсу в городах появляются новые парки, скверы, набережные. Мы понимаем значимость создания комфортных территорий, поддержка федерального центра имеет очень большое значение.

Также проектов-победителей много в Московской, Свердловский, Орловской и Саратовской областях, Республике Татарстан, а также в Краснодарском крае.