Иномарку и 50 тысяч рублей пытался передать полицейскому житель Слюдянского района Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о попытке передать взятку полицейскому. В Слюдянском районе оперативники установили подозреваемого в выращивании наркосодержащих растений. Чтобы избежать срока, 34-летний сибиряк предложил офицеру автомобиль и наличку, но тот от денег отказался и передал информацию руководству. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и регионального СУ СК.

- Злоумышленник был задержан полицейскими отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Слюдянскому району в момент передачи 50 000 рублей вместе с документами и ключами от принадлежащего ему автомобиля Nissan, - рассказали в ведомстве.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчину, который 21 год назад убил друга родственницы в Иркутске, задержали в Краснодаре. Его уже этапировали в наш город. (подробности)

Сгоревший УАЗ с застреленными людьми обнаружили под Тулуном. В убийстве подозревают двух местных жителей. (подробности)