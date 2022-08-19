Рассказываем, когда ждать отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска продлится два дня. Предстоящие неудобства связаны с планово-предупредительными ремонтными работами на сетях водопровода и канализации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра. Горожан просят обеспечить себя запасом воды заранее.

Отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска: сроки

- С 22:00 25 августа до 12:00 27 августа будет отключено холодное водоснабжение в Свердловском районе, - отметили в администрации города.

Отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска: адреса

Отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска затронет жителей микрорайонов Энергетиков, Радужный, а также жилой застройки 3-го поселка ГЭС в границах от микрорайона Юбилейный до микрорайона Академгородок, далее включая улицы Лермонтова, Академическая от МНТК до микрорайона поселок Южный. Подробный список адресов опубликован на официальном сайте МУП «Водоканал».

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