Названы ТЦ Иркутска, в которых открыты пункты вакцинации от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ Иркутска открылись в августе 2022 года. Принимать пациентов в областном центре начнут с субботы, 20 августа. В Ангарске - со следующей недели. Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ Иркутска 2022

- Сейчас прививочные кабинеты в медучреждениях переведены на режим работы с 8:00 до 20:00 ежедневно, кроме воскресенья, - отметил Алексей Шелехов. - Также по поручению губернатора Игоря Кобзева с целью обеспечения доступности проведения прививок в период массовой вакцинации в Иркутске и Ангарске вновь организована работа прививочных пунктов в торговых центрах.

Где работают пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ Иркутска, начиная с 20 августа? В торговых центрах ЯркоМолл и Юбилейный они открыты ежедневно с 12.00 до 17.00, а на площади у стадиона «Труд» - в выходные дни с 12.00 до 20.00. Кроме того, в офисы и на предприятия отправятся выездные бригады медиков. Для этого в компаниях составляются специальные графики проведения иммунизации. Как только появится необходимость в этом, число прививочных пунктов, в том числе и в ТЦ, вырастет.

А в это время мобильные бригады начали работу и в пунктах вакцинации от коронавируса в ТЦ Ангарска - Щастье и Фестиваль, они будут работать с 12.00 до 20.00 ежедневно.

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