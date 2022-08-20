Погода в выходные 20-21 августа в Иркутске будет дождливой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали о погоде в выходные 20-21 августа в Иркутске. В областном центре будет облачно, ожидается кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура +14...+16 градусов. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

Погода в выходные 20-21 августа в Иркутске: прогноз

- В субботу, 20 августа, в Приангарье днем и ночью местами пройдут кратковременные дожди, в горах Южного Прибайкалья и Казачинско –Ленском районе кратковременные, местами сильные дожди, утром туман, днем грозы, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, температура ночью +2...+7 градусов, местами 0...-3, заморозки, в северных и Чунском районах +4...+9, днем +13...+18 градусов, при увеличении облачности +7...+12 градусов.

В воскресенье, 21 августа, в регионе также будет облачно. Днем в Тайшетском, Чунском и в северных районах местами ожидаются дожди, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, температура ночью +5...+10, при прояснении до 0 градусов, днем +13...+18, при облачной погоде +7...+12 градусов. Такой выдастся погода в выходные 20-21 августа в Иркутске.

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