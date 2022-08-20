Экс-начальник отдела лицензионно-разрешительной работы осужден за взятку в Иркутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела лицензионно-разрешительной работы по Иркутску и Иркутскому району. Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России было собрано достаточно доказательств, чтобы признать 46-летнего мужчину виновным в получении крупной взятки. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и областной прокуратуры.

- Следствием и судом установлено, что с января по сентябрь 2020 года бывший начальник ОЛРР неоднократно получал взятки от одного из учредителей группы частных охранных предприятий Иркутска за сокращение установленных законом сроков выдачи документов, обязательных для осуществления частной охранной деятельности, заблаговременное предупреждение его о запланированных сотрудниками ОЛРР плановых и внеплановых проверках на объектах, охраняемых частными охранными организациями, представляемыми последним, а равно за общее покровительство и попустительство по службе,- рассказали в ведомстве.

Общая сумма взятки составила около 43 тысяч рублей.

Суд с учетом мнения прокурора обязал мужчину выплатить 300 тысяч рублей штрафа. Также он 2,5 года не сможет работать на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителей власти.

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