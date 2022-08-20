Бухгалтер из Иркутска лишилась кредитного миллиона рублей, спасая его от мошенников Фото: Иван ВИСЛОВ

Еще одной жертвой телефонных мошенников стала 47-летняя жительница Ангарска. Накануне, 19 августа, сибирячка с заявлением об обмане обратилась в дежурную часть обмана. Ей позвонил лжесотрудник отдела безопасности банка и предупредил, что неизвестные якобы пытаются оформить на нее займ. По классической схеме аферистов, мужчина предложил ей взять кредит на ту же сумму, чтобы перехитрить преступников. Потерпевшая так и сделала. Не выходя из дома, она получила 1 миллион рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- После этого мошенник попросил доверчивую женщину сообщить номер карты и коды из смс-сообщений. Получив реквизиты пластиковой карты, злоумышленник перевел себе все денежные средства и исчез в интернет пространстве, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время телефон лжебанкира больше недоступен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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