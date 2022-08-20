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Происшествия20 августа 2022 4:28

Бухгалтер из Иркутска лишилась кредитного миллиона рублей, спасая его от мошенников

Возбуждено уголовное дело
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Бухгалтер из Иркутска лишилась кредитного миллиона рублей, спасая его от мошенников

Бухгалтер из Иркутска лишилась кредитного миллиона рублей, спасая его от мошенников

Фото: Иван ВИСЛОВ

Еще одной жертвой телефонных мошенников стала 47-летняя жительница Ангарска. Накануне, 19 августа, сибирячка с заявлением об обмане обратилась в дежурную часть обмана. Ей позвонил лжесотрудник отдела безопасности банка и предупредил, что неизвестные якобы пытаются оформить на нее займ. По классической схеме аферистов, мужчина предложил ей взять кредит на ту же сумму, чтобы перехитрить преступников. Потерпевшая так и сделала. Не выходя из дома, она получила 1 миллион рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- После этого мошенник попросил доверчивую женщину сообщить номер карты и коды из смс-сообщений. Получив реквизиты пластиковой карты, злоумышленник перевел себе все денежные средства и исчез в интернет пространстве, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время телефон лжебанкира больше недоступен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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