Школьница порезала работника закусочной в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из иркутских закусочных произошел конфликт между двумя клиентками и кассиром. Однако, когда работник заведения попытался вывести девушек на улицу, словесная перепалка едва не переросла в драку. Одна из подруг порезала мужчине руку чем-то похожим на нож. Приехавшие по адресу полицейские выяснили, что агрессивным барышням нет и 18 лет. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Прибывшие на место полицейские выяснили, что участницами конфликта являлись две несовершеннолетние жительницы Иркутска, ранее не попадавшие в поле зрения полиции, - рассказали в ведомстве. - Школьницы вместе с родителями доставлены в полицию, где с ними проведена профилактическая беседа по недопущению совершения антиобщественных поступков.

Теперь подростков ждет учет в отделе по делам несовершеннолетних. Их родителям предстоит оплатить штрафы. Также ситуацией заинтересовалась прокуратура. Будет проведена проверка.

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