Оставшуюся одну в квартире пятилетнюю девочку вызволили спасатели в Бурятии Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Улан-Удэ 5-летняя девочка просила помощи прохожих и соседей на балконе 15-го этажа. Звонок от очевидцев на номер «112» поступил сегодня, 20 августа, в 10:57. По адресу на улицу Модогоева прибыли спасатели. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

- По прибытию на место вызова было установлено, что малолетний ребенок находится в квартире один. После того, как сотрудникам МЧС России удалось успокоить девочку и уговорить отойти от двери на безопасное расстояние, спасатели Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона вскрыли дверь, - рассказали в ведомстве.

Испуганную малышку передали медикам скорой помощи.

Как стало известно "КП"-Иркутск" одна она была в квартире около часа. После случившегося ее родителей сразу же нашли. Полицейскими решается вопрос о составлении административного протокола в отношении матери.

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