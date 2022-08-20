Еще 778 жителей Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным на 20 августа, подтвержденных случаев инфицирования возросло до 307 047. Еще 778 жителей региона заболели в минувшие сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Лечение в больницах региона проходят 578 зараженных, это на 1 пациента меньше, чем накануне, - отмечают в оперштабе. - Справились с коварной болезнью 297 644 человек. 418 из них получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки.

За все время инфекция забрала жизни 8 716 жителей региона. Умер от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 746 человек.

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