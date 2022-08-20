Заморозки до -3 градусов ожидаются Иркутской области 21 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МЧС вновь предупредили о надвигающихся заморозках. Ночью 21 августа температура местами по Приангарью может опуститься до 0...-3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +12...+17 градусов.

- Переменная облачность,, кратковременные дожди, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья кратковременные, местами сильные дожди, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, - отмечают синоптики.

В Иркутске ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура ночью +6...+8 градусов, днем +15...+17.

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