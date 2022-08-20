212 жителей Иркутской области обратились с укусами клещей в больницы за неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала сезона активности клещей к врачам в Приангарье обратились 12 960 человек, пострадавших из-за этих кровососов, в том числе 2979 детей. Лишь за неделю с этой проблемой в больницах региона было зарегистрировано 212 пациентов. В 2021 году за аналогичный период было зарегистрировано 9541 обращение. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 95 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 117, клещевой риккетсиоз у 50, - отмечают в ведомстве. - Исследовано 8500 клещей, из них 2296 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 103 - вирусным клещевым энцефалитом, 711 – другими клещевыми инфекциями.

Напомним, в случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчину, который 21 год назад убил друга родственницы в Иркутске, задержали в Краснодаре. Его уже этапировали в наш город. (подробности)

Сгоревший УАЗ с застреленными людьми обнаружили под Тулуном. В убийстве подозревают двух местных жителей. (подробности)