Леша Свик даст концерт на празднике день города Черемхово 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большое событие ждет жителей Черемхова. В субботу, 27 августа, там отпразднуют 105-ый день рождения города и День шахтера. В честь этого на площади Ленина выступят популярные артисты и отгремит красочный салют. Одним из звездных гостей станет исполнитель хита «Малиновый свет». Поклонники счастливы. Леша Свик даст концерт на празднике день города Черемхово 2022. Рассказываем подробности.

Леша Свик: концерт на празднике день города Черемхово 2022

- Планируя культурные и развлекательные мероприятия ко Дню города, администрация всегда старается учесть пожелания и интересы жителей разных возрастов, поэтому мы приглашаем звезд разных направлений и жанров, - рассказал мэр города Вадим Семенов. - В этом году откроет концерт ансамбль из Иркутска «Красная горка». После выступит Артур Руденко с известными своими хитами «Падал первый снег», «Забыть нельзя», «Еще вчера». Затем для молодежи выступит Леша Свик со своими хитами – «Малиновый свет», «Плакала», «Самолеты».

Начнется концерт традиционно в 19-00. Кульминацией программы Дня города станет большой фейерверк, который запустят в 23-00.

Ждем концерт Леши Свика на празднике день города Черемхово 2022.

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