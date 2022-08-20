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Общество20 августа 2022 13:20

Леша Свик приедет в Иркутскую область с бесплатным концертом

Леша Свик даст концерт на празднике день города Черемхово 2022
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Леша Свик даст концерт на празднике день города Черемхово 2022

Леша Свик даст концерт на празднике день города Черемхово 2022

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большое событие ждет жителей Черемхова. В субботу, 27 августа, там отпразднуют 105-ый день рождения города и День шахтера. В честь этого на площади Ленина выступят популярные артисты и отгремит красочный салют. Одним из звездных гостей станет исполнитель хита «Малиновый свет». Поклонники счастливы. Леша Свик даст концерт на празднике день города Черемхово 2022. Рассказываем подробности.

Леша Свик: концерт на празднике день города Черемхово 2022

- Планируя культурные и развлекательные мероприятия ко Дню города, администрация всегда старается учесть пожелания и интересы жителей разных возрастов, поэтому мы приглашаем звезд разных направлений и жанров, - рассказал мэр города Вадим Семенов. - В этом году откроет концерт ансамбль из Иркутска «Красная горка». После выступит Артур Руденко с известными своими хитами «Падал первый снег», «Забыть нельзя», «Еще вчера». Затем для молодежи выступит Леша Свик со своими хитами – «Малиновый свет», «Плакала», «Самолеты».

Начнется концерт традиционно в 19-00. Кульминацией программы Дня города станет большой фейерверк, который запустят в 23-00.

Ждем концерт Леши Свика на празднике день города Черемхово 2022.

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