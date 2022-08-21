В Иркутской области к 21 августа не зарегистрировали ни одного лесного пожара

В России вопрос противопожарной безопасности сейчас стоит особенно остро Фото: Михаил ФРОЛОВ

На утро 21 августа в Иркутской области не зафиксировали ни одного случая лесных пожаров, специалисты проверяли территории лесных массивов на предмет появления хоть малейшего очага возгорания. Об этом рассказали в правительстве региона.

До 31 августа включительно в Иркутской области действует особый противопожарный режим. Соответствующей опасности назначают свой класс в зависимости от вероятности возникновения воспламенения и возможной скорости его распространения. Особенно пристальное внимание уделяют северным районам области, они находятся в зоне риска.

- Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной, - напомнили в правительстве.

Отметим, сейчас в России особо остро стоит вопрос противопожарной безопасности в лесах - вся Рязанская область в огне из-за жары +40 градусов и выше. Особый режим установили в центральной России, на юге и Северном Кавказе. Во многих регионах запретили посещение лесов.