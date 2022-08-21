Землетрясение на севере Бурятии зафиксировали иркутские сейсмологи 21 августа

Землетрясение зафиксировали иркутские сейсмологи 21 августа. Фото: Байкальский филиал Геофизической службы РАН.

"Зарегистрировано землетрясение. Оно произошло в 05. 56 утра 21 августа по московскому времени ( или в 10. 56 утра по местному времени), энергетический класс - 13". О новых земных толчках сообщает иркутский филиал геофизической службы РАН.

- Координаты эпицентра- 54.91 с.ш. 110.67 в.д., - уточняют представители службы.

- Магнитуда 5,0 Эпицентр находился в 24 км северо-западнее поселка Улюнхан Курумканского района, - уточняют в ГУ МЧС по Бурятии.- Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Во избежание паники, допустимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации.

Смотрим на карте - это достаточно безлюдный район между Курумканом и Баунтовским эвенкийским районом на северо-востоке Бурятии. Землетрясения в этом районе витимского плоскогорья цепочкой к станции Чара на БАМе в последнее время происходят достаточно часто.

Но для жителей Иркутской области и Бурятии они, как правило, неощутимы, так как сила толчков в эпицентре невелика. Позднее в иркутском филиале геофизической службы РАН уточнили, что в этот раз в поселке Суво Баргузинского района жители ощутили 2-3 балла.