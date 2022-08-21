Глава Иркутской области представил кандидата на пост председателя движения детей

Фото: пресс-служба губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время заседания совета нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи представил своего кандидата на пост председателя регионального отделения.

Им станет Сергей Перфильев, который сейчас возглавляет отделение движения школьников в Иркутской области.

- Сергей с 2016 года включился в реализацию направлений Российского движения школьников, будучи педагогом одной из школ Иркутска. В 2018 году он стал муниципальным координатором, а с 2021 года является председателем Иркутского регионального отделения РДШ, - сказано в сообщении министерства образования региона.

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