Трагическое ДТП произошло на Ольхоне

Лишенный прав водитель Toyota Land Cruiser погиб в ДТП на Ольхоне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В обстоятельствах трагического ДТП разбираются инспекторы ГИБДД на Ольхоне. По предварительной информации, 30-летний мужчина приехал на остров из Иркутска. Сев за руль Toyota Land Cruiser, он не справился с управлением и съехал с проезжей части. Внедорожник перевернулся, из-за чего машина стала похожа на груду металлолома. Сибиряк скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как выяснили полицейские, водитель не имел права находиться за рулем автомашины. В 2016 году он был лишен водительского удостоверения за управление авто в состоянии опьянения, - отметили в ведомстве.

В настоящий момент устанавливают все причины и условия произошедшего.

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