Игорь Кобзев поручил городам и районам Иркутской области активно входить в федеральную программу по ремонту школ. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Во время визита в Тулунский район глава Приангарья Игорь Кобзев посетил Бурхунскую школу, в которой пора проводить капитальный ремонт. Здание одноэтажное, старое, работает с 1968 года. Внутри - 12 кабинетов, спортзал и столовая. Директор учреждения Ирина Пнева рассказала, что здесь занимаются 102 ученика, часть ездит из ближайших деревень Боробино и Паберега.

Губернатор отметил, что около 60 школ региона уже вошли в новую федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», по которой можно получить до 125 миллионов рублей на обновление учреждения.

- Мы планируем эту работу активно продолжать. Первоочередная задача местных администраций - заняться подготовкой качественной проектно-сметной документации, это необходимое условие для включения в федеральный проект, - пояснил Игорь Кобзев.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов добавил, что по региональному проекту «Современная школа» на базе 12 учреждений работают «Точки роста», созданные в 2019-2020 годах. В этом учебном году запустятся еще семь таких центров - в Азейской, Мугунской, Перфиловской, Писаревской, Умыганской, Ишидейской и Нижне-Бурбукской школах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько образовательных учреждений в районе

19 средних школ,

10 основных,

2 начальных.

3,1 тысяча ребят ходят на уроки.