Школы и детские сады Иркутской области готовы к старту нового учебного года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Образовательные учреждения региона готовы к началу учебного года, показали итоги приемки. Это более двух тысяч школ, детских садов, организаций профессионального и дополнительного образования. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

- Министр рассказал также о тех нововведениях, которые ждут образовательные организации в новом учебном году: классные часы «Разговор о важном», еженедельная церемония поднятия флага, деятельность советников по воспитанию в 580-ти школах региона, ответил на вопросы, связанные с началом нового учебного года, - отмечают в пресс-службе правительства региона.

До 1-го сентября в Приангарье было капитально отремонтировано 20 школ. В еще чуть больше 40 учреждениях работы продолжаются. Там будет индивидуально организован образовательный процесс.

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