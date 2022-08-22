Иркутск лидирует среди городов региона по числу заболевших коронавирусом за сутки

Еще 685 жителей Иркутской области заразились COVID-19 за последние 24 часа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 685 жителей Приангарья заразились COVID-19 за последние 24 часа. По данным статистики, 349 заболевших - это жители столицы региона. Таким образом, 22 августа число случаев инфицирования с начала пандемии возросло до 308 503. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области.

- С COVID-19 госпитализировано 639 человек, - отмечают в оперштабе. - Это на 32 пациента больше по сравнению с предыдущим днем. Выздоровели 298 312 заболевших, 402 из них справились с коварной инфекцией накануне.

Коронавирус за все время забрал жизни 8 718 жителей Иркутской области. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 749 пациентов.

Карта распространения инфекции.

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