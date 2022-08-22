Прививочная кампания против гриппа стартовала в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приангарье началась прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

- В Иркутск уже поступила первая партия вакцины «Совигрипп» для взрослого населения в размере 264 тысячи доз, – подчеркнул Алексей Шелехов. - В преддверии учебного года приоритетной вакцинации подлежат работники сферы образования. Кроме того, обязательно рекомендовано поставить прививку лицам, составляющим группу риска осложненного течения гриппозной инфекции.

Поступление вакцины для профилактики гриппа среди детей планируется в сентябре.

Напомним, прививку против гриппа можно поставить бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.

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