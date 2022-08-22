Культурно-досуговый центр в Писаревском поселении Тулунского района должны достроить в октябре. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Посещая Тулунский район, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал на стройплощадке культурно-досугового центра в Писаревском поселении. Здание готово на 80%, завершить работы подрядчик обещает к 26 октября.

- Работы должны быть выполнены качественно и в срок. Если будет отставание от графика, то рекомендую муниципалитету проинформировать об этом прокуратуру, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Власти на местах должные вести жесткий контроль за строящимися объектами. Это их прямая обязанность.

Сейчас к зданию подвели теплотрассу, обустроили автоматическую вентиляцию, почти закончили монтировать электрику, обустраивают территорию.

Местные жители очень ждут, когда откроется новый культурно-досуговый центр. Пока они собираются в старом клубе в деревне Бюлюшкина. Там работают театральный, хореографический и вокальный кружки, студия декоративно-прикладного искусства и секции по хоккею, теннису, шашкам и шахматам.

А в новом здании, которое будет достаточно просторным, на 100 мест, сможет также разместиться хореографический кружок, клуб по интересам для пенсионеров, а еще возобновит работу академический хор.

Из бюджетов Иркутской области и местной казны на строительство выделили больше 90 миллионов рублей.