Погода в Иркутске 23 августа будет ветреной и дождливой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порывы ветра до 13 м/с, небольшой дождь и грозы. Такой по прогнозам, синоптиков, будет погода в Иркутске 23 августа. Столбик термометра днем поднимется до +17...+19 градусов, а ночью похолодает до +6...+8. Также утром на город может опуститься туман. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По области ожидаются переменная облачность, без существенных осадков, местами кратковременные дожди, в отдельных районах утром туман, днем грозы, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на северо-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +5...+10 градусов, при прояснении до 0. Днем +14...+19, - уточняют в МЧС.

Погода в Иркутске 23 августа выдастся более осенней, на берегах Байкала сибиряки увидят примерно такую же картину: дожди, днем грозы, утром туман. Днем ветер усилится до 6-11 м/с, местами по югу и средней части порывы ночью до 14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура ночью опустится до +6...+11 градусов, днем потеплеет до +14...+19 градусов.

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