Пропавшую без вести 15-летнюю школьницу неделю разыскивают в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Приангарья разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю девушку. В последний раз подростка видели 15 августа недалеко от пляжа «Якоби». До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, девушка может находиться в любом районе города областного центра и намеренно скрывается от сотрудников полиции, - рассказали в ведомстве. - Юная иркутянка периодически выходит на связь, обещая указать место, где она находится.

Иркутян просят помочь в поисках школьницы и сообщать известную о ней информацию по официальным телефонам МВД.

Приметы пропавшей: на вид около 17 лет, рост 174 см, худощавого телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие. Была одета в синее платье, белые кроссовки.

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