Игорь Кобзев проверил, как строятся дома в микрорайоне Восточном в Нижнеудинске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области проверил, как строится микрорайон Восточный в Нижнеудинске. До конца года здесь планируют возвести дома для переселенцев из аварийного жилья и медицинских работников.

- Изначально микрорайон планировался для переселения пострадавших от наводнения 2019 года, но стал перспективным направлением для развития города, - отметил Игорь Кобзев. - Жилье здесь предоставляется по различным социальным программам, поэтому важно создавать необходимую инфраструктуру и обеспечивать транспортную доступность.

Напомним, в Восточном появилось 22 частных дома для пострадавших от паводков, все семьи уже стали собственниками жилья.

Для сотрудников Нижнеудинской районной больницы здесь строят пятиэтажку на 33 квартиры. Рабочие заканчивают обустраивать внутренние стены и перегородки, монтируют шахту лифта и ограждения лестниц.

А для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в микрорайоне возводят четыре многоквартирных дома. В них сейчас обустраивают электричество, тепло- и водоснабжение, обустраивают внутренние перегородки и лифтовые шахты.

Кроме того, в Восточном начали строить жилье для детей-сирот. Одновременно ведется благоустройство территории. Так, в июле начали приводить в порядок два километра дороги к микрорайону: до октября здесь появится новый асфальт, тротуары и освещение.