Игорь Кобзев: Тулуну и району нужно определять перспективы для дальнейшего развития. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Тулун почти восстановлен после наводнения 2019 года. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев очередной раз посетил территорию и подчеркнул, что пора определять перспективы для дальнейшего развития.

Так, губернатор поручил поэтапно отремонтировать Тулунскую городскую больницу к 2025 году. Сейчас обновляют здание скорой помощи. На это выделили 26,6 миллиона рублей из областной казны. Подрядчик обещает закончить работы в октябре.

Также заместитель министра здравоохранения Приангарья Галина Синькова сообщила, что в этом году разрабатывается проект на ремонт стационара и родильного отделения. Деньги выделят в следующем году из федерального и регионального бюджетов.

Кроме того, готовятся к приемке школы, рассчитанной на 1250 учеников, в микрорайоне Березовая Роща. В учреждении есть форум-зал, актовый и спортивные залы, бассейн, столовая, группы продленного дня.

- Город ожил. Тулуну нужно искать новые формы развития, в том числе через участие в национальных проектах, - отметил Игорь Кобзев. - Недавно он выиграл в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Идет динамичная работа.

- Практически все работы завершены, - добавил мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант. - Выполнен ремонт социальных учреждений, завершается строительство школы-сада и дома культуры. Посетили с губернатором врачебную амбулаторию в деревне Гуран, принято решение о возведении нового здания. Обсудили возможность включения Бурхунской школы в федеральный проект по модернизации. Такой же принцип используем при восстановлении Котиковской школы.