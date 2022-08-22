Рассказываем, как долго продлится отмена трамваев № 5 и №6 в Иркутске Фото: Андрей СИНЬКОВ

Отмена трамваев № 5 и 6 в Иркутске продлится 4 дня. Это связано ремонтом дороги на улице Депутатской. Там заменят водопропускные трубы под рельсошпальной решеткой трамвайного пути в районе остановки «Релейный завод». Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Отмена трамваев № 5 и 6 в Иркутске: сроки

- С 8.00 26 августа до 24.00 30 августа будет закрыто движение трамваев по маршрутам № 5 «м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц.Рынок», № 6 «ул. Волжская – Ц.Рынок – м/р Солнечный», - уточняют в пресс-службе администрации.

В связи с отменой трамваев № 5 и №6 в Иркутске трамвайные вагоны с этих маршрутов переключат на маршруты № 1 «ул. Волжская – Студгородок», № 3 «ул. Волжская – Ц.Рынок», № 4 «ул. Братская – Ц.Рынок».

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