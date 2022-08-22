Изменение маршрута автобуса № 5к в Иркутске начнет действовать 26 августа Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Изменение маршрута автобуса № 5к в Иркутске продлится 4 дня. Это связано с заменой водопропускных труб под рельсошпальной решеткой трамвайного пути в районе остановочного пункта «Релейный завод» по улице Депутатской. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Изменение маршрута автобуса № 5к в Иркутске: сроки

- С 8.00 26 августа до 24.00 30 августа изменится схема движения маршрута автобусов маршрута № 5к «м/р Солнечный (Сибэкспоцентр) – Ц.Рынок – м/р Солнечный (Сибэкспоцентр)», - рассказали в администрации города.

Из-за изменения маршрута автобуса № 5к в Иркутска при движении из микрорайона Солнечный (Сибэкспоцентр) после улицы Депутатской транспорт пойдет по Дыбовского, Байкальскую, Ширямова, Депутатскую и далее по маршруту. При следовании из центра города водители будут объезжать участок, где проходит ремонт, по Ширямова, Байкальской, Дыбовского, Депутатской и далее по маршруту.

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