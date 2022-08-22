В Иркутске завершены поиски 15-летней школьницы

Пропавшая в Иркутске 15-летняя школьница найдена живой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Приангарья завершились поиски без вести пропавшей 15-летней школьницы. Она исчезла неделю назад недалеко от пляжа «Якоби». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Подросток найдена сотрудниками полицейскими. Жива и здорова, - отмечают в ведомстве.

Напомним, во время поисков девушка периодически выходила на связь, обещая указать место, где находится. Из-за чего правоохранители предположили, что юная иркутянка скрывается намеренно.

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