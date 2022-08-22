20-летний парень под действием наркотиков убил девушку во время ссоры в Усть-Илимске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Илимске следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, 15 августа в одной из квартир по улице Братская 20-летний парень, будучи под действием наркотиков, поссорился с девушкой. Разъяренный молодой человек несколько раз ударил сверстницу разными предметами по голове голове, в грудь и спину. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- От причиненных телесных повреждений она скончалась на месте, - рассказали в ведомстве.

Следователи следственного отдела совместно с сотрудниками полиции задержали злоумышленника. Судом избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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