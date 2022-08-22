Бродившую 4 дня по тайге 74-летнюю женщину нашли в Иркутской области

Блудившую 4 дня по тайге 74-летнюю женщину нашли в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области завершились поиски потерявшейся в лесу пенсионерки. 74-летняя женщина пропала 18 августа. Она ушла за грибами в районе поселка Тубинский и не вернулась домой. В полицию обратились родственники пожилой жительницы Усть-Илимска. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Для розыска местной жительницы сформировали поисковые группы из числа сотрудников полиции, спасателей, охотников и местных жителей, - рассказали в ведомстве. - За несколько дней участники спасательной операции исследовали десятки гектаров тайги.

Сегодня один из волонтеров обнаружил пенсионерку в лесу живой. Питалась без вести пропавшая грибами и ягодами. Ее доставят в больницу для прохождения обследования.

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